الموعد والقنوات الناقلة لـ ليفربول وبورتو

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يستضيف فريق وبورتو البرتغالي، نظيره ليفربول الإنجليزي على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا .

وتنطلق المباراة فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، ويعلق عليها حفيظ دراجي وسوار الذهب .

ويتطلع ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بمشاركة اللاعب المصري محمد صلاح لتحقيق نتيجة إيجابية حتى يحسم التأهل للدور المقبل لمواجهة برشلونة الإسباني الذي صعد لنصف النهائي بالأمس على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي،  بينما يسعى بوروتو في تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بفارق ثلاثة أهداف حتى يحسم التأهل مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة .

جدير بالذكر، انتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وبورتو على ملعب آنفيلد معقل الريدز بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد .


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