حجب حسابات "خامنئي" الرسمية.. تعرف على السبب

17 أبريل 2019 - 10:47 ص

قامت شبكة الإنستجرام للتواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، بحجب الحسابات الرسمية التابعة للمرشد الإيراني "علي خامنئي"، من بينها العربية والفارسية والإنجليزية.

وأقدمت الشبكة على ذلك حجب الحسابت، ضمن حملة تقوم بها ضد القادة العسكريين الإيرانيين خصوصا ممن ينتمون للحرس الثوري الأإيراني .

وجاء حجب الإنستجرام الحسابات الرسمية لخامنئي بعد إعلان واشنطن، وضع الحرس الثوري الإيراني بشكل رسمي على لائحة الجماعات الإرهابية.

وقامت الشبكة أيضا بغلق حسابات عديدة من بينها حساب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، وقائد فيلق القدس التابع للحرس قاسم سليماني، ومسؤول قسم الرصيد الإنساني في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية موسى كمالي، ومحمد باقر القائد السابق للحرس الثوري والقيادي في التيار الأصولي المتشدد.

يذكر أن تويتر في فبراير الماضي استجاب أيضا لحملة تبليغات قام بها المغردون عن تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، تخالف القواعد المتعارف عليها، والتي وصفها المغردون بأنها تغريدة محرضة على العنف.

وكان خامنئي قد قام بنشر فتوى للمرشد الأول للنظام الإيراني آية الله الخميني، حول استباحة دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي، في عام 1989.

وبسبب ضغط المغردين اضطر "تويتر" لحذفها كونها تحرض على العنف.