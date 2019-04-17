  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:57 ص
بحث متقدم
خامنئي

حجب حسابات "خامنئي" الرسمية.. تعرف على السبب

البشير

ترحيل "البشير" إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

بن سلمان

الجار الله يفجّر مفاجأة عن ولي العهد السعودي

صورة نادرة

بالمسجد الأقصى.. صورة نادرة للملك فيصل وملك الأردن

أرشيفية

اغتصبها.. ونجا من العقوبة بحيلة تفوق الخيال

السفيرة ريم

لأول مرة.. السفيرة السعودية تغرد من واشنطن

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

أبو شقة: أقسم بالله السيسي لم يتدخل في التعديلات الدستورية

الحديد

أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم

منع مخرج مباراة الزمالك والإسماعيلي من دخول استاد برج العرب

الإسماعيلي والزمالك بدون جمهور على ستاد الجيش بالسويس

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي:"اللي عملوا الرئيس إمبارح مشهد يدغدغ المشاعر"

حجب حسابات "خامنئي" الرسمية.. تعرف على السبب

عرب وعالم

خامنئي
خامنئي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

حكم يجوز الصلاة على الكرسى

#

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

#

مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير

#

شاهد: الكشف عن حقيقة وفاة أشرف عبد الباقي

خامنئي

حجب

الانستجرام

قامت شبكة الإنستجرام للتواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، بحجب الحسابات الرسمية التابعة للمرشد الإيراني "علي خامنئي"، من بينها العربية والفارسية والإنجليزية.

وأقدمت الشبكة على ذلك حجب الحسابت، ضمن حملة تقوم بها ضد القادة العسكريين الإيرانيين خصوصا ممن ينتمون للحرس الثوري الأإيراني .

وجاء حجب الإنستجرام الحسابات الرسمية لخامنئي بعد إعلان واشنطن، وضع الحرس الثوري الإيراني بشكل رسمي على لائحة الجماعات الإرهابية.

وقامت الشبكة أيضا  بغلق حسابات عديدة من بينها حساب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، وقائد  فيلق القدس التابع للحرس قاسم سليماني، ومسؤول قسم الرصيد الإنساني في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية موسى كمالي، ومحمد باقر القائد السابق للحرس الثوري والقيادي في التيار الأصولي المتشدد.

يذكر أن تويتر في فبراير الماضي  استجاب أيضا لحملة تبليغات قام بها المغردون عن تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، تخالف القواعد المتعارف عليها، والتي وصفها المغردون بأنها تغريدة محرضة على العنف.

وكان خامنئي قد قام بنشر فتوى للمرشد الأول للنظام الإيراني آية الله الخميني، حول استباحة دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي، في عام 1989.

وبسبب ضغط المغردين اضطر "تويتر" لحذفها كونها تحرض على العنف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟
» اقتصادي: "كانت ستحدث كارثة لولا هذا الأمر"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» الغرفة التجارية تعلن عن السبب الحقيقى لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
» البرلمان يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية
» تعرف على خطة الحكومة للعام المالى المقبل
» ارتفاع فى سعر الدولار اليوم
» الحكومة ترفع حالة الطواريء بسبب "الدودة القاتلة"
» تحذير .. مسكّن نستخدمه جميعًا بشكل يومي لكنه يؤدي للموت المفاجيء

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار