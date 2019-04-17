السفير السعودي: دعم رسمي وشعبي للاستثمار الرياضي فى مصر

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وكالات- الدويني فولي

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شهد سفير المملكة العربية السعودية بمصر، الدكتور أسامة أحمد نقلي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح مركز فيزيك للرعاية الطبية والعلاج الطبيعي، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكريستان جروس المدير الفني للنادي الزمالك. 

قدم السفير السعودي، الشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المشاركة في افتتاح مركز فيزيك للعلاج الطبيعي والتأهيل، كما يسرني أن أشارك في افتتاح هذا المركز.


وأوضح أن إنشاء مركز فيزيك للعلاج الطبيعي والتأهيل كاستثمار مشترك يضع لبنة جديدة في صرح العلاقات الثنائية، وفي أحد أهم مجالات التعاون الرياضي.


وأشار إلى أن الاستثمار في المجال الرياضي في كلا البلدين يحظى باهتمام كبير على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي ، وبالتواكب مع هذا التوسع في المجال الرياضي بدأنا نشهد توسعا كبيرا في جميع الخدمات المساندة للرياضة ولعل اهمها برامج العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، ويتوفر لدى بلدينا ولله الحمد كل الإمكانات البشرية والتقنية التي من شأنها ان تجعل استثماراتنا في هذا المجال رائدة.


وأكد السفير السعودي، أن لا بد في هذا الصدد التنويه بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال الرياضة والشباب وبرامجها الطموحة الهادفة الى الارتقاء بمستواها في كافة المجالات ويشمل ذلك الرياضة بمختلف مناشطها، علاوة على كافة البرامج المصاحبة لها وعلى رأسها الطب الرياضي، والعلاج الطبيعي الرياضي، الى جانب التسويق الرياضي ، الصحافة الرياضية ، التدريب الرياضي، اضافة الى النهوض بمستوى العلوم الرياضية ، الى جانب ادارة الأعمال والمنشآت الرياضية، ورفع مستوى الوعي القانوني الرياضي.


وقد بدأنا بحمد الله تعالى نشهد نتائج هذه الجهود في قطاع الرياضة بطموحاتنا التي تظل دائما أكبر لبلوغ المكانة المرموقة التي تليق بالوطن العزيز.


ومن جانبة أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن التعاون المشترك بين مصر والسعودية، لن يتوقف، في أي مجال وهو ما يؤكد في كل مناسبة.


وأوضح وزير الرياضة، أن مركز فيزيك للرعاية الطبية، يعمل على تطوير السياحة العلاجية في مصر، كما يؤكد مدى الاستقرار الذي تتمتع به البلاد، لجلب الاستثمارات في شتى المجالات. 


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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