الجار الله يفجّر مفاجأة عن ولي العهد السعودي

17 أبريل 2019 - 10:02 ص

قال الكاتب والصحفي الكويتي أحمد الجار الله إن الفساد في دولة لبنان لن يقضى عليه إلا بنفس الطريقة التى قضى فيها على الفساد السعودي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكتب الجار الله على حسابه في تويتر: "في أحد البرامج الحوارية اللبنانية تكلم أحد المتحاورين ردا علي علاج الفساد والرشوة في لبنان، فقال العلاج: "هو أن يحكم لبنان الأمير محمد بن سلمان لمدة ويكون معه فندق الرتزكارلتون هنا، ومؤكد سيتم القضاء على الفساد".

وتفاعل رواد تويتر مع الجار الله حيث علق أحد المغردين قائلاً: "جميع الأمة الإسلامية بحاجة إلى محمد بن سلمان ومحمد بن راشد للنهوض للعلياء من دون تراجع ومن دون حروب ومن دون كره فيما بين الناس مثال لا للحصر".

وعلق آخر: "مو بس لبنان دول كثيرة تحتاج مثل الأمير محمد بن سلمان يمسك الحرامية ويطلع كل فلس من عيونهم وبعدين نحتاج مثل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعمر ويبني البلد ويوفر سبل الراحة للمواطنين".

وكان بن سلمان قد قام باحتجاز بعض الأمراء ورجال الأعمال في نوفمبر 2017 ، في فندق الريتز كارلتون حيث أوضح حينها ما لم يتغير البلد، فإن الاقتصاد سيغرق في أزمة يمكن أن تثير الاضطرابات، ويمكن أن يهدد ذلك الأسرة المالكة ويضعف البلد أمام منافسه الإقليمي إيران، ولذلك قرر محاربة الفساد.

وقال الملك سلمان إن التطهير كان ردًا على "استغلال بعض النفوس الضعيفة الذين وضعوا مصالحهم الخاصة فوق المصلحة العامة من أجل الكسب غير المشروع، وقال عاملون إن الاتهامات تستند إلى أدلة جمعتها أجهزة الاستخبارات.