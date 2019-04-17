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مستقبل وطن: ملحمة وطنية لحشد المواطنين للاستفتاء الدستوري

الحياة السياسية

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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أكد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حرب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، أن كل أمانات ووحدات والشياخات الحزبية لمستقبل وطن خاضت ملحمة وطنية في جميع ربوع الوطن من أجل شرح وحشد الناخبين للمشاركة في التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن نسب المشاركة ستكون مفأجاة للجميع في ظل الوعي الكبير لدى الشعب المصري.

وأوضح هلال في تصريحات صحفية، أن الحشد والمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور هو حق اصيل لكل مواطن مصري حريص على مصلحة واستقرار الدولة، مضيفًا أن التعديلات تمنح المزيد من استمرار بناء الدولة واستقرارها ما يعيد بالنفع على زيادة فرص الاستثمار والسياحة.

وأشار إلى أنه يراهن على وعي المصريين وإدراكهم لمصلحة مصر وسمعتها الدولية بالمشاركة والحشد بقوة في التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنه كلما زادت نسب المشاركة ادركت الجماعات الارهابية المتربصة بمصر أن مخططاتها ومؤامراتأنه ستفشل كما فعل الشعب المصري في  30 يونيو 2013.

وأضاف "أمين تنظيم مستقبل وطن"، أنه يتقدم بكل الشكر  لشباب وفتايات ورجال وكوادر حزب مستقبل وطن في مصر كلها على مشاركتهم الفاعلة على الارض ودورهم الوطني في حشد المواطنين ومواصلة الليل بالنهار من اجل تسهيل مهام المشاركين في العرس الديمقراطي.


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