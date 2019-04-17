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ترحيل "البشير" إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

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روسيا اليوم:

ترحيل "البشير" إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

عرب وعالم

البشير
البشير

وكالات- الدويني فولي

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نقلت روسيا اليوم عن وسائل إعلام سودانية، أن الرئيس المخلوع عمر البشير، ينتظر أن ينقل اليوم إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من قيادات النظام السابق العليا.
وذكرت المصادر المطلعة لوسائل الإعلام السودانية، أن عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وجمال الوالي، القيادي في حزب المؤتمر، وعددا من قادة كتائب الظل وضعوا في سجن كوبر، وأن آخرين جاري نقلهم إليه، وتوقع أن يصل البشير هو الآخر إلى هذا السجن.
في هذه الأثناء، نشرت صحيفة "آخر لحظة" على صفحتها الأولى عنوانًا بالعريض يقول "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني أمس وإحالتهم إلى سجن كوبر، المخصص للسياسيين.
ومن أبرز هؤلاء المعتقلين وفق الصحيفة "عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، رجل الأعمال الشهير جمال الوالي، والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين". 

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من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

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