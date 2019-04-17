  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:58 ص
بحث متقدم
خامنئي

حجب حسابات "خامنئي" الرسمية.. تعرف على السبب

البشير

ترحيل "البشير" إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

بن سلمان

الجار الله يفجّر مفاجأة عن ولي العهد السعودي

صورة نادرة

بالمسجد الأقصى.. صورة نادرة للملك فيصل وملك الأردن

أرشيفية

اغتصبها.. ونجا من العقوبة بحيلة تفوق الخيال

السفيرة ريم

لأول مرة.. السفيرة السعودية تغرد من واشنطن

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

أبو شقة: أقسم بالله السيسي لم يتدخل في التعديلات الدستورية

الحديد

أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم

منع مخرج مباراة الزمالك والإسماعيلي من دخول استاد برج العرب

الإسماعيلي والزمالك بدون جمهور على ستاد الجيش بالسويس

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي:"اللي عملوا الرئيس إمبارح مشهد يدغدغ المشاعر"

بعد وضع الخطة التنفيذية..

القومى للطفولة واليونيسف يطلقان مبادرة "دوّى" لتمكين البنات فى 4 محافظات

آخر الأخبار

القومي للطفولة
القومي للطفولة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الطفولة والأمومة يؤيد مقترح القومي للمرأة بتعديل قانون الأحوال الشخصية

#

"المركزي": قصر مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل

#

"الطفولة والأمومة" يناقش خطوات إطلاق مبادرة "دوّي" لتمكين البنات الأطفال

#

"القومي للطفولة": إطلاق مبادرة وطنية لتمكين البنات في مصر

 أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، استهداف أربع محافظات تشمل أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، كمنوذج لبدء تنفيذ الزيارات الميدانية ونشر رسائل تمكين البنات الأطفال من خلال دليل للمعرفة الرقمية. يأتي ذلك بعد وضع الخطة التنفيذية لمبادرة "دوّي" التي أطلقها المجلس القومي للأمومة والطفولة، منذ فترة وجيزة، بالتعاون مع يونيسف مصر، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات الأطفال من خلال دعم حقوقهن وتقليل الفجوة النوعية والوصول إلى تحسين وضعهن بشكل ملموس في ظل وجود بعض التحديات التي تؤثر عليهن في مجالات الصحة الإنجابية والأداء الاقتصادي والتمكين بوجه عام.

وأشارت د.عزة العشماوي إلى أن المجلس نفذ على مدار الثلاثة أيام الماضية ورشة عمل بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية ACDA بأسيوط، استهدفت تدريب مجموعة من الفتيات والفتيان بهدف تعزيز فرص الحصول على المهارات الحياتية من أجل الإدماج الاجتماعي للأطفال خاصة البنات، حيث تم تدريبهن على كيفية العثور على فرص أفضل للعمل والتعلم، وكيفية التفكير النقدي والقدرة على تطوير حلول إبداعية، وكيفية تنمية مهارات التواصل والحوار على المستويين الواقعي والافتراضي "الإنترنت"، كما تم تدريبهن على كيفية الوصول إلى المعلومات الصحيحة والتحقق من مصداقيتها ومصادرها.

ولفتت العشماوي إلى أنه سيتم إتاحة هذه المجموعة من التدريبات عبر صفحة "دوّي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي يرتكز على مشاركة الفتيان والفتيات على قدم المساواة في المجتمع الرقمي؛ لتعزيز قيادة الفتاة والتمكين الاجتماعي والحماية.

وأكدت د.عزة العشماوي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قام بدور ريادي في التنسيق بين الأطراف المعنية من الوزارات المختلفة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ للخروج بخطة عمل تشاركية للمبادرة القومية "دوّي"، تكون بمثابة المحرك الرئيسي للتغيير من أجل ضمان مستقبل أكثر إنصافاً للفتيان والفتيات على حد سواء، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟
» اقتصادي: "كانت ستحدث كارثة لولا هذا الأمر"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» الغرفة التجارية تعلن عن السبب الحقيقى لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
» البرلمان يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية
» تعرف على خطة الحكومة للعام المالى المقبل
» ارتفاع فى سعر الدولار اليوم
» الحكومة ترفع حالة الطواريء بسبب "الدودة القاتلة"
» تحذير .. مسكّن نستخدمه جميعًا بشكل يومي لكنه يؤدي للموت المفاجيء

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار