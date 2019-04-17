لأول مرة.. السفيرة السعودية تغرد من واشنطن

17 أبريل 2019 - 09:48 ص

بعد أدائها القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، تعهدت السفيرة السعودية الجديدة في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بالعمل لتحقيق تطلعات سلطات بلادها.

وكتبت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تشرفت بأداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت: أسأل المولى عز وجل أن أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة وأن أوفق في تحقيق تطلعات القيادة".

بينما هنأت السفارة الأمريكية في الرياض، الأميرة ريما بعد أدائها القسم، مغردة: "تهانينا لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة المعينة لدى الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين ".

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان عيّن الأميرة ريما في فبرايرالماضي، سفيرة للمملكة في واشنطن، خلفا للسفير السابق، نجله الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

وشغلت الأميرة ريما منصبي رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي في أغسطس 2016، ورئيسة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، في أكتوبر 2017.







