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المحافظين:

التعديلات الدستورية تؤدى لتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء

الحياة السياسية

المحافظين
المحافظين

أمينة عبد العال

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قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن التعديلات الخاصة بمواد السلطة القضائية تؤدى لتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.

وأضاف "خليل"، أن التعديلات توسعت فى محاكمة المدنينين أمام القضاء العسكرى، حيث كان الدستور القائم يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية إذا تم اعتداء مباشر على المنشآت التى تحميها القوات المسلحة، مضيفًا أن التعديلات حذفت كلمة مباشر، وهذا يؤدى للتوسع فى محاكمة المدنيين، مؤكداً على أن القوات المسلحة هى عمود خيمة الوطن، ولا يجب اقحامها فى حمايتها للدستور والديمقراطية.

وتابع، أن المادة 102 من التعديلات الخاصة بوضع كوتة للمرأة، تتعارض مع مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور، مشددًأ على أن المرأة لها كافة الحقوق، ولكن هذه الكوتة ستؤدى إلى أن تكون الانتخابات القادمة بالقائمة المطلقة.

كما أن المادة 140 من التعديلات، تتعارض مع المادة 226 من الدستور، والمادة 241 الإنتقالية التى تعطى الرئيس الحق فى الترشح لفترة أخرى، تغافلت أشياء كثيرة فى الدستور، ولسنا ضد الرئيس ولكننا نتحدث عن نصوص دستورية.


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