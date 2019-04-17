» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم

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البليت

ارتفعت أسعار الحديد محليًا بقيمة 500 جنيه أمس إلى 11.4 ألف جنيه للطن لدى مصانع الدرفلة بعد تطبيق إجراءات الحماية على واردات البليت.

في حين لم تُعلن تلك المصانع زيادات رسمية بعد، فيما يدرس الاتحاد العام للغرف التجارية تأثير قرار الرسوم على السوق استعدادًا لمناقشة الحكومة بشأنها، بحسب صحيفة البورصة.

وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرار بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.

وكانت وزارة المالية قالت في بيان، إنها بدأت تحصيل الرسوم بداية من اليوم الاثنين، وأضافت الوزارة أن الهدف من القرار "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".


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