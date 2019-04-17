الإبراشي:"اللي عملوا الرئيس إمبارح مشهد يدغدغ المشاعر"

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السيسي

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أون إي



عقب الإعلامي وائل الإبراشي ، علي تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الكفاءة القتالية للجيش المصري بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، قائلا :" اللي عماوا الرئيس إمبارح مشهد تهز مشاعرك و تدغدغ عواطفك الوطنية".

وأضاف "الإبراشي"، من خلال برنامج "كل يوم "المذاع علي فضائية "أون إي"، أن القوات المسلحة دائما مستعدة لمهواجهة أي خطر يواجه الدولة المصرية.

وأوضح "الإبراشي" أن الجيش المصري يحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين ، مشيرا إلي أن هذا الأمر يجعلنا نشعر بقيمة الدعامة الأساسية للوطن وهو الترابط بين القوات المسلحة و الشعب.

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