احتجاج رسمي من الأهلي لعدم حضور جماهيره

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الأمن

الاهلى

الجبلاية

بيراميدز

بدون جمهور

أصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسميًا مساء أمس الثلاثاء، يحتج رسميًا على إقامة مباراة بيراميدز بدون جمهور.

وأخطر العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، الجهات المختصة باحتجاج مجلس الإدارة على منع الجماهير من حضور المباراة بعد تلقيه معلومات تفيد برغبة الجهات الأمنية في إقامة المباراة بدون مشجعين.

وجاء في نص بيان الأهلي: فوجئت إدارة النادي بإتجاه لدى الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المقرر لها الخميس على ملعب بتروسبورت بدون حضور جماهيري وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، كما أن الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات ما عدا (الدفاع الجوي – الكلية الحربية – المكس) واختار نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة بدون جمهور، لكن مباراة الخميس هي مملوكة للنادي الأهلي وتقام على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، فضلاً عن أن نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق وأن واجه نادي بيراميدز على نفس الملعب وبحضور جماهيره.

وتابع البيان: الأمر الأهم أن السلوك الرائع والتشجيع المثالي والالتزام اللا محدود لجماهير الأهلي التي تواجدت بعشرات الآلاف في مباراة صن داونز الأخيرة يدعو لأحقية هذه الجماهير في حضور مباريات فريقها خاصًة أنها ضربت المثل والقدوة في كل معاني الروح الرياضية.


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