  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:59 ص
بحث متقدم
خامنئي

حجب حسابات "خامنئي" الرسمية.. تعرف على السبب

البشير

ترحيل "البشير" إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

بن سلمان

الجار الله يفجّر مفاجأة عن ولي العهد السعودي

صورة نادرة

بالمسجد الأقصى.. صورة نادرة للملك فيصل وملك الأردن

أرشيفية

اغتصبها.. ونجا من العقوبة بحيلة تفوق الخيال

السفيرة ريم

لأول مرة.. السفيرة السعودية تغرد من واشنطن

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

أبو شقة: أقسم بالله السيسي لم يتدخل في التعديلات الدستورية

الحديد

أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم

منع مخرج مباراة الزمالك والإسماعيلي من دخول استاد برج العرب

الإسماعيلي والزمالك بدون جمهور على ستاد الجيش بالسويس

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي:"اللي عملوا الرئيس إمبارح مشهد يدغدغ المشاعر"

تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تركي آل شيخ يكشف خبر حزين قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

#

الأهلي يفجر مفاجأة مدوية إلغاء حضور الجمهور لمباراة بيراميدز

#

«آل الشيخ»: هذه نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة

#

تركي آل الشيخ يتنبأ بالفائز في مباراة الأهلي والزمالك

الاهلى

بيراميدز

يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز غدا الخميس في ستاد "بترو سبورت" ضمن منافسات الدوري العام.

وأعاد نشطاء تداول تدوينة كتبها تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - قبل أيام يتنبأ فيها بنتيجة المباراة.

وقال "آل الشيخ" في نبوءته: ""الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول، طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي، وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد".

وعاد آل الشيخ ليكتب صباح اليوم بعض الأخبار عن فريقه ، قائلا: ""بنفينتي مصاب وكينو مصاب وخربين إيقاف.. إيه الحظ ده؟".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟
» اقتصادي: "كانت ستحدث كارثة لولا هذا الأمر"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» الغرفة التجارية تعلن عن السبب الحقيقى لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
» البرلمان يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية
» تعرف على خطة الحكومة للعام المالى المقبل
» ارتفاع فى سعر الدولار اليوم
» الحكومة ترفع حالة الطواريء بسبب "الدودة القاتلة"
» تحذير .. مسكّن نستخدمه جميعًا بشكل يومي لكنه يؤدي للموت المفاجيء

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار