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خسائر أوبر في مصر: 7 مليارات دولار

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اوبر
اوبر

متابعات - أمينة عبد العال

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دولار

البورصة،

أوبر،

ظهرت مصر 5 مرات في نشرة اكتتاب شركة أوبر العالمية في بورصة نيويورك، والتي يتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية 120 مليار دولار.

وتأثرت إيرادات الشركة في مصر بالتضخم وارتفاع الوقود وتكاليف شراء واستئجار سيارة، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أوبر أن لوائح المشاركة المقترحة في مصر قد تتطلب مشاركة بعض البيانات الشخصية مع السلطات الحكومية لتشغيل تطبيقنا، والذي قد لا نكون على استعداد لتقديمه، وقد يؤدي فشلنا في مشاركة هذه البيانات وفقًا لهذه اللوائح إلى قيام السلطات الحكومية بتوقيع غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو إيقاف تطبيق Careem بعد الاستحواذ  في مصر على أساس مؤقت أو غير مسمى.

وتحقق الشركة خسائر تشغيلية متتالية، بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العامين الماضيين..فلماذا تخسر أوبر

وذكرت أوبر في نشرة الطرح أن عملائها دفعوا ما يزيد على 50 مليار دولار عبر تطبيقها خلال 2018

وكشف  نشرة طرح أوبر عن رواتب مجلس إدارة الشركة في 2018 والتي تصدرها الرئيسة التنفيذي ومدير العمليات  برواتب 45 و47 مليون دولار.


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حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

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د. عبد الآخر حماد

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