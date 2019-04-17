خسائر أوبر في مصر: 7 مليارات دولار

17 أبريل 2019 - 09:27 ص

ظهرت مصر 5 مرات في نشرة اكتتاب شركة أوبر العالمية في بورصة نيويورك، والتي يتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية 120 مليار دولار.

وتأثرت إيرادات الشركة في مصر بالتضخم وارتفاع الوقود وتكاليف شراء واستئجار سيارة، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أوبر أن لوائح المشاركة المقترحة في مصر قد تتطلب مشاركة بعض البيانات الشخصية مع السلطات الحكومية لتشغيل تطبيقنا، والذي قد لا نكون على استعداد لتقديمه، وقد يؤدي فشلنا في مشاركة هذه البيانات وفقًا لهذه اللوائح إلى قيام السلطات الحكومية بتوقيع غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو إيقاف تطبيق Careem بعد الاستحواذ في مصر على أساس مؤقت أو غير مسمى.

وتحقق الشركة خسائر تشغيلية متتالية، بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العامين الماضيين..فلماذا تخسر أوبر

وذكرت أوبر في نشرة الطرح أن عملائها دفعوا ما يزيد على 50 مليار دولار عبر تطبيقها خلال 2018

وكشف نشرة طرح أوبر عن رواتب مجلس إدارة الشركة في 2018 والتي تصدرها الرئيسة التنفيذي ومدير العمليات برواتب 45 و47 مليون دولار.