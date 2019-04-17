أبو شقة: أقسم بالله السيسي لم يتدخل في التعديلات الدستورية

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التعديلات الدستورية

ابوشقة

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل نهائيا خلال مناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان.

وأضاف أبو شقة خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" : "أقسم بالله أن رئيس الجمهورية لم ولن يتدخل بالنسبة لي أو لأي عضو أو رئيس البرلمان بخصوص التعديلات الدستورية نهائيا" .

وتابع: " ولو كان هناك تدخل لظل نص المادة 40 كما كان مقترحا وهو السماح للرئيس بالترشح فترتين رئاستين، بعد انتهاء فترته الحالية، ولكن ذلك لم يحدث وتم تعديل المادة بالسماح له بالترشح مرة واحدة بعد انتهاء فترته الحالية".

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