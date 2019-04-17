» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟

17 أبريل 2019 - 09:22 ص

حلت أمس ذكرى وفاة الفنان الراحل الضيف أحمد الذي لم يكن أكمل عامه الرابع والثلاثين قبل أن يفارق دنيانا عام 1970 .



وفيما يلي بعض المعلومات عن الفنان الراحل:



- ولد بالدقهلية عام 1936 وبرزت موهبته في مسرح الجامعة



- فاز بكأس الجامعة والميدالية الذهبية عن إحدى المسرحيات التي قدمها



- شاهده الفنان فؤاد المهندس في مسرح الجامعة وأعجب بموهبته واستعان به في إحدى مسرحياته عام 1963 .



- -في عام 1966 كون مع سمير غانم وجورج سيدهم، الذي تعرف عليهما في 1961، فرقة "ثلاثي أضواء المسرح " لتكون الانطلاقة الكبرى.



- ليلة وفاته جسد دور شخص متوفي في نعشه ضمن بروفات مسرحية "الراجل اللي جوز مراته" وبعدها شعر بضيق في التنفس ثم توفى.



- في أثناء وجوده بالجامعة قابل عراف باكستاني وأخبره أنه سيحقق الشهرة والنجومية لكنه سيموت في أوج شبابه.



