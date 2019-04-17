» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع

17 أبريل 2019 - 09:10 ص

كشفت تقارير إخبارية عن ميزة جديدة سيتيحها تطبيق "واتساب" لمستخدميه الذين لطالما طالبوا بها.



و أفادت التقارير بأن تطبيق "واتساب" سيضيف خدمة جديدة، تتيح للمستخدمين "إخفاء" المحادثات غير المرغوب بها بشكل أسهل.



ووفق ما ذكر موقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، تتضمن النسخة الجديدة من "واتساب" خدمة "تجاهل المحادثات الأرشيفية"، التي لن تضع المحادثات التي تم وضعها على "الصامت" أو تمت أرشفتها، في أعلى المحادثات، عندما تصل رسالة جديدة منها.



ويتيح "واتساب" للمستخدم أرشفة المحادثات غير المرغوب فيها، لكنها تقع على رأس قائمة المحادثات عندما تصل رسالة جديدة منها، وهو الأمر الذي سيتغير في التحديث الجديد.



ويستطيع المستخدم مستقبلاً إبقاء المحادثات الأرشيفية على وضعها، حتى إن وصلت رسالة جديدة في المحادثة، وذلك بتفعيل خدمة "تجاهل المحادثات المؤرشفة".



ومن المتوقع أن يتم تطبيق نفس الخاصية على المحادثات التي يتم وضعها على "الصامت"، والتي تعود للمقدمة عند وصول رسائل جديدة.