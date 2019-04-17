» ارتفاع فى سعر الدولار اليوم

17 أبريل 2019 - 08:53 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لسعر الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-4-2019 حالة من الارتفاع الطفيف وبلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية اليوم 17.26 جنيه، بينما كان سعر البيع 17.36 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء: 17.29 مصرف أبو ظبى الإسلامي، وأقل سعر للبيع: 17.35 البنك الأهلي المصري.

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.28 17.38

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.28 17.38

بنك الكويت الوطني NBK 17.27 17.37

البنك المركزى المصرى 17.26 17.38

بنك مصر 17.25 17.35

البنك الأهلي المصري 17.25 17.35