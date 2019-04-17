تعرف على 3 مدربين يتفاوض معهم الأهلي لخلافة لاسارتي

17 أبريل 2019 - 08:32 ص

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن التحركات التي يجريها النادي من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة الأوروجواياني مارتن لاسارتي.



وتفاوض مسؤولو الأهلي مع سيبستيان ديسابر - المدير الفني السابق للإسماعيلي - من أجل خلافة لاسارتي.



و وافق "ديسابر" بشكل مبدئي على تدريب الاهلي بدءًا من الموسم المقبل ولكنه طلب إرجاء المفاوضات لحين انتهاء مهمته مع منتخب أوغندا في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.



كما فتح مسؤولو الأهلي خط من المفاوضات البلجيكي هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب الكاميرون الفائز ببطولة أمم أفريقيا في نسختها الماضية بالجابون تحسبًا لفشل المفاوضات مع "ديسابر".



وهناك اتجاه داخل النادي لإعادة مانويل جوزيه الذي أبدى غضبه من طريقة تفاوض المسؤولين في العملاق الأحمر معه ، مؤكدًا: "حين يتفاوضوا معي في ظروف طبيعية سوف أقبل المهمة .. لكن أستغرب أنهم لا يتذكروني إلا حين يتعرضون للهزيمة".



