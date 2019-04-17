أشهر مجلة في العالم تفاجيء "صلاح" بمفاجأة غير سارة

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من المقرر أن تعلن اليوم مجلة التايمز التصويت النهائي لأهم الشخصيات تأثيرا التي كان من ضمنهم نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح.

ورغم البداية الجيدة لـ"صلاح" الذي حصد 19% من التصويت إلا أنه ظل على نفس النتيجة حتى موعد إغلاق التصويت.

وحصد الممثل المصري الأمريكي .. رامي مالك على نسبة 37% من التصويت وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 8% من الأصوات، بينما حصلت رئيسة الوزراء البريطانية على 22% من الأصوات، أما رئيس وزراء كندا جاستن ترودو فحاز على 42% من الأصوات، وحافظ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نسبة 33% من الأصوات، وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون على 13% والمرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي على 6% ونفس النسبة حصل عليها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حققت 39% من الأصوات.

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