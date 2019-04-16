خبير استراتيجي: مصر تتعرض لتهديدات لم تحدث في التاريخ

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أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة حضر تفتيش حرب في قاعدة اللواء محمد نجيب في المنطقة الغربية. 
وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر تواجه حاليًا تهديدًا من عدة جهات سواء الاتجاه الجنوبي أو الشرقي او الغربي، معقبًا: "التهديديات التي تتعرضت لها مصر لم تحدث في التاريخ". 
ولفت إلى أن "تفتيش الحرب" هو أعلى تشكيل تقوم القوات المسلحة للجاهزية للحرب، لافتَا إلى أن هذا التفتيش رسالة للخارج، لأن القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن حدود مصر.

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