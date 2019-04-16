"حواس": حريق كاتدرائية نوتردام الأسوء في تاريخ العالم

علق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، ووزير الآثار الأسبق على حادث احتراق كاتدرائية نوتردام، بباريس.



وقال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أعتبر أن حريق كاتدرائية نوتردام أسوء حدث في تاريخ الآثار بصفة عامة بعد حريق متحف ري ودي جانيرو، والعالم أجمع خسر بهذا الحريق»، معلقاً «الآثار تخص العالم كله، ونوتردام بباريس، كالأهرامات بمصر، فهي الهرم الأكبر بفرنسا».

وقال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أعتبر أن حريق كاتدرائية نوتردام أسوء حدث في تاريخ الآثار بصفة عامة بعد حريق متحف ري ودي جانيرو، والعالم أجمع خسر بهذا الحريق»، معلقاً «الآثار تخص العالم كله، ونوتردام بباريس، كالأهرامات بمصر، فهي الهرم الأكبر بفرنسا».