"الصحة": فحص 3185 أجنبيا بمبادرة "فيرس سي"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة بدأت بإدراج الأجانب في مبادرة "100 مليون صحة" منذ أسبوع كتشغيل تجريبي.



وأضاف خلال مداخله هاتفية له ببرنامج "رأى عام" على قناة تن، أنه من المقرر أن يتم فحص 3185 أجنبيا بالمبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة رسميا ستبدأ من 1 مايو و تنتهي في 30 سبتمبر.

