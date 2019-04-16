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"الصحة": فحص 3185 أجنبيا بمبادرة "فيرس سي"

الحياة السياسية

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة بدأت بإدراج الأجانب في مبادرة "100 مليون صحة" منذ أسبوع كتشغيل تجريبي.
وأضاف خلال مداخله هاتفية له ببرنامج "رأى عام" على قناة تن، أنه من المقرر أن يتم فحص 3185 أجنبيا بالمبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة رسميا ستبدأ من 1 مايو و تنتهي في 30 سبتمبر.
واختتم حديثه قائلا: "تم إدراج غير المصريين بحملات القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا و التقزم للمرحلة الابتدائية".


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