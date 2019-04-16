الأرصاد تكشف التفاصيل الكاملة لتغيير وصف مناخ مصر

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التفاصيل الكاملة لتغيير وصف مناخ مصر في المناهج الدراسية.



وأضاف - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين- أن هناك لجنة من علماء الأرصاد الجوية بمصر والجامعات المصرية يدرسون حاليا وصف تغير المناخ.

وأضاف - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين- أن هناك لجنة من علماء الأرصاد الجوية بمصر والجامعات المصرية يدرسون حاليا وصف تغير المناخ.