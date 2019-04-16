الأرصاد تكشف التفاصيل الكاملة لتغيير وصف مناخ مصر

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التفاصيل الكاملة لتغيير وصف مناخ مصر في المناهج الدراسية.
وأضاف - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين- أن هناك لجنة من علماء الأرصاد الجوية بمصر والجامعات المصرية يدرسون حاليا وصف تغير المناخ.
وأشار إلى أن هناك بروتوكولا بين هيئة الأرصاد ووزارة التربية والتعليم لتغيير هذا الوصف في المناهج التعليمية، وأكد أن التقرير النهائي سيصدر بعد انتهاء العلماء مما يقومون به. 
يذكر أن وصف مناخ مصر في المناهج الدراسية هو: "حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاءً"، وثارت تساؤلات الأعوام الماضية بشأن تغير المناخ في مصر.


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