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أياكس يطيح بيوفنتوس ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

الرياضة

أياكس
أياكس

المصريون ووكالات

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فجر فريق أياكس امستردام الهولندي، الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب أياكس على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي البطولة القارية.
وجاء تأهل أياكس لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
بذلك، ينتظر أياكس امستردام في المربع الذهبي للبطولة الفائز من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه توتنهام.
دخل يوفنتوس اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 28 عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ومع حلول الدقيقة 34 أدرك أياكس التعادل عن طريق دوني فان دي بيك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أربك أياكس حسابات الفريق الإيطالي بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق ماتيس دي ليغت.
ولم تنجح محاولات يوفنتوس في استعادة التوازن مجددًا، لينتزع أياكس بطاقة العبور للمربع الذهبي. 

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