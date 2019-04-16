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بوتين يطلب زيادة تحديث صناعة الصواريخ الفضائية الروسية

عرب وعالم

بوتين
بوتين

المصريون ووكالات

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بوتين: روسيا سترد بشكل فعال حال هذا الأمر

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بزيادة تحديث صناعة الصواريخ الفضائية الروسية، بغية زيادة الصادرات في هذا المجال.
وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين اجتمع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، لمناقشة تطوير سياسة صناعة الصواريخ الفضائية.
وأشار البيان إلى أن بوتين دعا لزيادة تحديث صناعة الصواريخ الفضائية، واستخدام المزايا التي تتمتع بها روسيا في هذا الصدد.
يشار إلى أن روسيا فعّلت عام 2012 برنامج الفضاء 2013 - 2020، بهدف رفع حجم صناعات الصواريخ الفضائية إلى ضعفين حتى العام 2020، ورفع نصيب روسيا من الانتاج العالمي لتقنيات الفضاء إلى 16 بالمئة. 

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