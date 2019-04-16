بوتين يطلب زيادة تحديث صناعة الصواريخ الفضائية الروسية

16 أبريل 2019 - 11:20 م

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بزيادة تحديث صناعة الصواريخ الفضائية الروسية، بغية زيادة الصادرات في هذا المجال.



وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين اجتمع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، لمناقشة تطوير سياسة صناعة الصواريخ الفضائية.



وأشار البيان إلى أن بوتين دعا لزيادة تحديث صناعة الصواريخ الفضائية، واستخدام المزايا التي تتمتع بها روسيا في هذا الصدد.

