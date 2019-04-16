المغرب.. تفكيك شبكة بشبهة السطو على حسابات بنوك دولية

16 أبريل 2019 - 11:20 م

فكك الأمن المغربي، الثلاثاء، "شبكة إجرامية" بشبهة السطو على حسابات بنوك دولية، تتكون من 16 شخصا في 6 مدن بالبلاد.

جاء ذلك في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وقال البيان، إنه بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية المختصة، تمكن "من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في السطو على مبالغ مالية من حسابات بنكية".

وأوضح أن الشبكة "تستخدم تقنيات وبرامج معلوماتية خبيثة، وبالتواطؤ مع مجموعة من مستخدمي مراكز النداء (شركات خاصة)".

ولفت إلى أن تفكيك الشبكة جاء بناء على "معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".

واعتبر أن "الخطوة تأتي في سياق تدعيم الجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".

وذكر البيان أنه تم توقيف 16 شخصا بكل من مدن "الدار البيضاء" و"مكناس" و"خنيفرة" و"الحاجب" (شمال)، و"وجدة" (شمال شرق)، و"مراكش" (وسط)، للاشتباه في ارتباطهم بهذه الشبكة.

وأكد رصد ارتباطات الشبكة بأخرى "تنشط بإسبانيا، وكذا تحديد جميع المؤسسات المالية المستهدفة".

وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز معدات وتجهيزات إلكترونية، وضبط مبالغ مالية "متحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية".

وبحسب البيان "تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية (التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق)، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين، وفق البيان.

