قوات حفتر تتهم طيران "الوفاق" بقصف أهداف مدنية‎

16 أبريل 2019 - 10:40 م

اتهمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الجيش بالشرق الليبي، الطيران التابع لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، باستهداف 6 مواقع، بينها 5 مدنية.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء ببنغازي، إن تلك الغارات لم تسفر عن أي إصابات.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حكومة الوفاق بشأن تلك الاتهامات، غير أنها نفت اتهامات مماثلة مرارًا.

وأشار المتحدث باسم قوات حفر إلى أن سلاح الجو التابع له شن اليوم 8 طلعات جوية قامت خلالها بتقديم الدعم القريب للمعركة التي شهدتها منطقة السواني بمحيط طرابلس.

وأوضح أن "المعركة مستمرة حتى اللحظة (19: 05 تغ) والأمور تسير في صالح قواتنا"، وفق قوله.

ولفت المسماري إلى سقوط 3 قتلى في صفوف قواته اليوم، من دون تفصيل حول المعارك التي سقطوا فيها.

وتشهد العاصمة الليبية، منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، والتي أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني".

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

