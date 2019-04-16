تشاد تؤكد دعمها السودان لتجاوز المرحلة الراهنة

16 أبريل 2019 - 10:30 م

أكد رئيس تشاد، إدريس دبي، الثلاثاء، دعم بلاده السودان و"المجلس العسكري الانتقالي" لتجاوز المرحلة الراهنة.



جاء ذلك في اتصال أجراه "دبي" مع رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، محمد حمدان دقلو، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية.



أكد الرئيس التشادي الحرص على أمن واستقرار السودان؛ "في إطار العلاقات الأزلية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين".



ولم توضح الوكالة فيما إذا كان دبي أجرى اتصالين منفصلين بالبرهان ودقلو، أم كان اتصال واحدا.



وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

