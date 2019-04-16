السودان ومصر يؤكدان استمرار علاقاتهما "في مستوياتها العليا"

16 أبريل 2019 - 10:00 م

أكد السودان ومصر، الثلاثاء، استمرار علاقات البلدين "في مستوياتها العليا"، والمضي في المشاريع الثنائية المختلفة.



جاء ذلك في لقاء بالخرطوم، جمع عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، وسفير القاهرة لدى البلاد، حسام عيسى، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية.



وقالت الوكالة إن "السودان ومصر اتفقا على استمرار علاقات البلدين في مستوياتها العليا واستمرار المشروعات الثنائية في كافة المستويات في التوقيت الذي يحدده السودان وفقا لتطوارات الأوضاع"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.



فيما عبّر "عيسى" عن موقف بلاده "الداعم لخيارات شعب السودان وقواته المسلحة في هذه المرحلة، وسعيها لدى كافة الأطراف والقوى الدولية لحشد الدعم والتأييد لما يتفق عليه شعب السودان".



وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في كافة المجالات، بحسب المصدر ذاته.



وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

