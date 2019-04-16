» عقوبات مالية قاسية ضد الأهلي

أمير سعد
وقع الاتحاد السعودى لكرة القدم، عقوبة مالية ضد النادى الأهلى بعد ثبوت تجاوزات من جماهيره خلال مباراة الفريق أمام الهلال فى المباراة التى انتهت لصالح الأخير بهدف نظيف فى دورى الأمير محمد بن سلمان.
وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودى قرار بتغريم الأهلى 100 ألف ريال سعودى بعدما قامت جماهير النادى الأهلى بإلقاء 15 زجاجة مياه تجاه مضمار الملعب خلال المباراة.
طالبت لجنة الانضباط والأخلاق، النادى الأهلى بضرورة سداد الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ صدور القرار.
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