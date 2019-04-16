رئيس «مصر الثورة»: موافقة البرلمان على التعديلات إنجاز تاريخي

أشاد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشهد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية ديمقراطية، مشيرا إلى أن الموافقة تمهد الطريق لإنجاز تاريخي على أرض مصر، وخاصة أن الدستور الحالي تم كتابته في ظروف طارئة.

وأكد رئيس "مصر الثورة"، أن التعديلات الدستورية خطوة هامة في طريق الاستقرار وبناء دولة متقدمة مثل باقي دول العالم، لافتا إلى أن أعضاء المجلس النواب يتحلوا بالمسئولية الحقيقة وسيذكر التاريخ كل ما فعلوه من أجل صالح الوطن في مرحلة شديدة الحساسية.

وفي السياق نفسه عبر الدكتور حسين أبو العطا، عن سعادته بتزيين قاعات مجلس النواب بعلم مصر والنشيد الوطني، قائلا: «شيء وطني رائع وعظيم وجليل ولم نراه من قبل في البرلمان المصري».

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم.

فيما وافق على التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبدالعزيز.

جاء ذلك في الجلسة العامة الثالثة للبرلمان اليوم، والتي امتدت قرابة 10 ساعات متواصلة.