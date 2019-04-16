  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
مجلس النواب

بالأسماء.. 22 نائبًا رفضوا التعديلات الدستورية

حقيقة طرد المطرب "عصام كاريكا" من مهرجان بالكويت

فنانة شهيرة تتهم عصام كاريكا بالاعتداء الجنسي عليها

الكونجرس الأمريكى

منظمات حقوقية مصرية تواجه الإخوان فى الكونجرس الأمريكى

علاء مبارك

بالصور.. سر «التغريدة» الحزينة التي حذفها علاء مبارك

أحمد خليل خيرالله نائب حزب النور

مفاجأة.. "النور" يتراجع عن رفضه للتعديلات الدستورية

مشعل السديري

كاتب سعودي: 10 مزايا لم يتحلَ بها الرسول

قيادات الإخوان

الإخوان و«السعادة التركى».. «العرق يمد لسابع جد»

معلم

هذه أسباب استقالات المعلمين المصريين في الكويت

الملك سلمان

بعد لقاء وفد أمريكي رفيع.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الدستور

البرلمان يوافق نهائيًا:«السيسي» رئيسًا حتى 2024

«ميسي» يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

ميسى
ميسى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ليفربول يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا

#

ليفربول يسقط في فخ التعادل على ملعبه أمام البايرن

#

«كلوب»: ليفربول مستعد لمواجهة بايرن ميونح

#

شاهد .. صلاح يسجل هدفا رائعا في التدريبات .. وليفربول يحتفي به

ميسي

برشلونة

المصريون

حقق ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة  الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما تخطى زميله السابق أندريس إنيستا في قائمة أكثر لاعبي الفريق الكتالوني مشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وبمشاركته أمام يونايتد اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو ، أصبحت عدد مشاركات ميسي مع برشلونة في البطولة الأوروبية 133 مباراة، ليتخطى إنيستا زميله السابق في الفريق الكتالوني، الذي يمتلك 132 مباراة.

ويتصدر تشافي هرنانديز قائد الفريق السابق ولاعب السد القطري الحالي، قائمة الأكثر مشاركة رفقة برشلونة برصيد 157 مباراة، يأتي خلفه ميسي بـ133 مباراة، ثم إنيستا 132 مباراة، فيما يحتل كارليس بويول المركز الرابع برصيد 120 مباراة.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد بفوز برشلونة  بهدف دون رد، أحرزه لوك شو مدافع الشياطين الحمر بالخطأ في مرماه.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد
» وفد عراقي ضخم يزور السعودية
» نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي
» عقوبات مالية قاسية ضد الأهلي
» السفير المصري يلتقي المجلس العسكري بالسودان.. هذا ما حدث
» «ميسي» يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا
» التحقيقات الأولية تكشف سر حريق «نوتردام»
» سلة الأهلي تهزم الزمالك 77 - 76
» جمال مبارك يدافع عن نفسه أمام المحكمة:«أنا متقبل..دول ذنبهم إيه؟»
» التبرعات لترميم كاتدرائية باريس تصل لمبلغ خيالي
» عاهل الأردن عن "صفقة القرن": لن نقبل أي ضغوط

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار