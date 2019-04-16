بالفيديو.. مجهودات الداخلية خلال 24 ساعة

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أحمد سالم
أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز مجهودات رجال الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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