اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد «الثعلب»

16 أبريل 2019 - 09:04 م

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، على الاحتفال بعيد ميلاد حازم إمام، عضو مجلس الإدارة ونجم المنتخب والزمالك السابق الـ44.

ونشر الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" سنة جميلة أيامها حلوة إن شاء الله .. عيد ميلاد سعيد حازم إمام".

حازم إمام يعد من أبرز نجوم الكرة المصرية، وشارك في فوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الإفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو، كما فاز بدورة الألعاب الإفريقية عام 1996.

كما توج بلقب الدوري ثلاث مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري مرتين، وبطولة أفريقيا للأندية الأبطال، والسوبر الإفريقي مع الزمالك.