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سلة الأهلي تهزم الزمالك 77 - 76

الرياضة

سلة الزمالك
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المصريون

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الاهلى

سلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة بنتيجة 77 - 76، في ثاني لقاءات دور نصف نهائي بطولة دوري السوبر للموسم المحلي الحالي 2018 - 2019.

أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ليعادل الأهلي النتيجة لتصبح 1 - 1 من أصل 5 لقاءات يصعد الفائز بـ3 مواجهات منها.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان من جديد مساء الخميس في ثالث اللقاءات على نفس الصالة.


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