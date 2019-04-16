حبس متهمين بقتل مواطن لسرقة "توك توك"

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس متهمين بقتل سائق "توك توك" بمركز الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين سددوا عدة طعنات نافذة للمجني عليه حتى توفى، ثم قاموا بحمل جثته وألقوا بها داخل إحدى الترع، وسرقوا الـ "توك توك".

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد الأشخاص عثر على جثة المجني عليه ملقاة بمياه الترعة، فحرر بلاغًا بالواقعة، وتبين من خلال التحري أن المجني عليه شاب يدعى "يوسف محمد" يبلغ من العمر 16 عاما سائق "توك توك".

وناظر فريق من النيابة جثة المجني عليه، وتبين إصابته بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده، ومقيدًا بالحبال، وعليه صرحت بتشريح جثمانه والدفن عقب ذلك.

وكانت التحريات كشفت تورط عاطلين في ارتكاب الجريمة بدافع سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد هيثم البحيري والنقيب مصطفى الجارحي من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.