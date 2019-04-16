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التبرعات لترميم كاتدرائية باريس تصل لمبلغ خيالي

عرب وعالم

حريق نوتردام
حريق نوتردام

وكالات ـ خالد الشرقاوي

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بلغ إجمالي التبرعات المقدمة من أجل ترميم كاتدرائية نوتردام وسط باريس، 688 مليون يورو، بعد إعلان مجموعة من المؤسسات والشركات العامة والخاصة في فرنسا، التبرع بمبلغ 388 مليون يورو لهذا الغرض.

ووفقا لتقارير نشرتها الصحافة الفرنسية، أعلنت عمدة باريس آن هيدالغو، أن البلدية ستتبرع بمبلغ 50 مليون يورو، فيما قالت فاليري بيكريس، رئيسة بلدية منطقة إيل دو فرانس، ضمن باريس، إنها ستساهم بمبلغ 10 ملايين يورو لترميم الكاتدرائية.

ووفقا للتقارير، فإن شركة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال" ستساهم بمبلغ 200 مليون يورو، وشركة "توتال" بمبلغ 100 مليون يورو، لصالح ترميم الكاتدرائية.

فيما أعلن كل من مارتن بويج، مدير عام شركة الاتصالات "بويج"، أن شركته ستساهم بمبلغ 10 ملايين يورو، والملياردير الفرنسي مارك لادري دي لاشاريري بمبلغ 10 ملايين يورو، والبنك الفرنسي كريدي أجريكول بمبلغ 5 ملايين يورو، وشركة كابجيميني للبرمجة بمبلغ مليون يورو، للغرض ذاته.

من جهتها، أعلنت مؤسسة التراث، التي تعنى برعاية الآثار التاريخية لفرنسا، جمع مليوني يورو، عبر حملة تبرعات أطلقتها الاثنين.

وتعهد رجل الأعمال الفرنسي الملياردير برنارد أرنو، وشركته، بالتبرع بـ 200 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية "نوتردام" التاريخية.

يأتي ذلك بعد ورود تقارير تتحدث عن تبرعات أخرى من الملياردير الفرنسي فرانسوا بينو، تبلغ 100 مليون يورو، إثر الحادثة التي شغلت اهتمام العالم.

وهكذا، بلغت قيمة التبرعات التي تم جمعها لترميم الكاتدرائية 688 مليون يورو.

واشتعلت النيران بكاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، مساء الاثنين، واستمرت نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخمادها، بحسب إعلام محلي، وتسببت النيران بانهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 مترا.

وقالت قناة "فرانس 24" المحلية، إن نحو 400 إطفائي شاركوا في إخماد النيران، ومحاولة إنقاذ برجيها الأماميين، وهذا ما تمكنوا من تحقيقه.

وتعد كاتدرائية نوتردام من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا، ويمثل مبنى الكنيسة (تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 ـ 1345م) تحفة فنية من العمارة القوطية (مرحلة من العمارة الأوروبية) التي سادت من القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر.



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