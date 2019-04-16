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إسرائيل تزيد مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلًا

عرب وعالم

صيادو غزة
صيادو غزة

وكالات ـ خالد الشرقاوي

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إسرائيل توسع منطقة الصيد للفلسطينيين في بحر غزة

قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، الثلاثاء، إن إسرائيل "سمحت بزيادة مساحة الصيد من 12 ميل إلى 15 ميل من منطقة ميناء غزة، وحتى ميناء رفح جنوبي القطاع".

يأتي ذلك ضمن التفاهمات والمشاورات التي تقودها القاهرة بين حماس وإسرائيل، حول تطبيق التهدئة بين الطرفين.

وكاان عياش قال في تصريح سابق للأناضول، إن "مساحة الصيد في شمال القطاع وحتى ميناء غزة ستكون 6 أميال، بينما من الميناء وحتى المحافظة الوسطى ستزيد إلى 12، وفي مدينة رفح، ستصل إلى 15 ميل".

ومنذ عدة شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة. -


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