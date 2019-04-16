» أبطال أوروبا.. «صلاح» يزين قائمة ليفربول لمواجهة بورتو

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، قائمة الريدز استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي، في إياب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أوروبا .
وجاءت قائمة الريدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون ومينيوليه.
خط الدفاع: أرنولد وفان ديك وماتيب وروبرتسون وجوميز ومورينو.
خط الوسط: فابينيو ولالانا وفينالدوم وهندرسون وشاكيري وكيتا وماني ومحمد صلاح وهندرسون وميلنر وكيلهير .
خط الهجوم: ستوريدج وفيرمينو وأوريجي.
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