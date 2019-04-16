خمس سنوات للمتسبب في مصرع وزير الدفاع اليمني

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قضايا وحوادث

محاكمة
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مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني فى حادث بالطالبية

وزير الدفاع

الطالبية

محكمة جنح

عاقبت محكمة جنح الطالبية بالجيزة، السائق المتسبب في مصرع اللواء ركن عبدالله عبدالقادر العمودي، مساعد وزير الدفاع اليمني للموارد البشرية، بالحبس 5 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالقتل الخطأ.

جاء في التحقيقات، عقب معاينة موقع الحادث وسؤال شهود الواقعة أن العميد ركن عبد القادر العمودى، مستشار وزير الدفاع اليمني، صدمته سيارة ربع نقل، محملة بأسطوانات بوتاجاز بشارع كعبيش، محل سكنه، أثناء شرائه احتياجات المنزل.

أضافت التحقيقات أن الأهالي حاولوا إنقاذه ونقلوه للمستشفي، وتبين أنه مصاب بجروح في مناطق متفرقة من الجسد وفي حالة خطرة، ولفظ أنفاسه متأثرة بإصابته.

وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب في الحادث وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.



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