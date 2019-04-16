» بالأسماء.. مذبحة كروية في ريال مدريد

حدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة الراحلين عن صفوفه المرينجي، المقرر إعلانها بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن زيدان ، بصدد إطلاق مذبحة ضمن صفوف الميرنجي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن زيدان قرر أن يبدأ مذبحة مدريد من الآن حيث ظهرت قائمة الراحلين بخمس أسماء، وهم: الدولي الويلزي ومهاجم الفريق جاريث بيل، والجناح ماريانو دياز مخيا، ولاعب وسط الفريق داني سيبايوس، والمدافع ماركوس يورينتي، والشاب إبراهيم دياز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، ان هؤلاء اللاعبين الخمس لن يكونوا ضمن مشروع زيدان في الصيف المقبل.

كان مدريد تعادل أمام ليجانيس بهدف لكل فريق، مساء أمس ضمن منافسات الليجا.