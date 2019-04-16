» شاهد..«مزحة» شوبير تتسبب في ثورة غضب مغربية

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المصريون

المغرب،

شوبير

أثار أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وحارس الأهلي الأسبق، غضب الجماهير المغربية، وذلك بعد أن تمنى إصابة مهاجم حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي وأسود الأطلس، قبل نهائيات كأس إفريقيا 2019 في مصر.

وقال اللاعب الدولي المصري وحارس مرمى الأهلي سابقا خلال مشاركته في أحد البرامج الرياضية المصرية: "أتمنى إصابة حكيم زياش"، معللا ذلك بمساهمة الدولي المغربي في إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا بهدفيه في مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى الرغم من أن شوبير كان يتحدث بنبرة مازحة، عندما قال أتمنى أن يصاب حكيم زياش لأنه أقصى ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، إلا أن كلامه أثار استياء عدد من المغاربة، خاصة وأن الأمر يتعلق بواحد من الركائز الأساسية للمنتخب، والتي يعول عليها كثيرا في "كان" مصر المقبل.

وعلق الصحفي الرياضي المغربي جمال اسطيفي، على كلام أحمد شوبير في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك بالقول: «من وظائف الإعلام الأخبار والتحليل، وليس الشوفينية وتغذية التعصب والتضليل. في عالمنا العربي مازالت هذه الصورة طاغية للأسف الشديد، ومازالت هناك بعض الوقائع التي تعيدنا سنوات إلى الخلف».

ويقدم النجم المغربي أداء رائعا هذا الموسم مع فريقه أياكس، وقاده لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال بعد الإطاحة بريال مدريد حامل اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة (5-3) من الدور ثمن النهائي.

وسيكون زياش من أهم الأسماء التي سيعول عليها المنتخب المغربي للتتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر الصيف المقبل، وأوقعت قرعة البطولة المغرب في مجموعة حديدية تضم منتخبات جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار، وناميبيا.


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