» مصريتان تفوزان بجائزة "بوليتزر" لأفضل تغطية

16 أبريل 2019 - 06:39 م

فازت الصحفية "ماجي ميشيل"، والمصورة الصحفية "ناريمان المفتي"، من مصر، إضافة إلى المصور اليمني معد الذكري، بجائزة "بوليتزر" لأفضل تغطية عالمية.

وجاءت الجائزة عن التحقيق الذي أعدوه عن الأزمة اليمنية بعنوان "الحرب القذرة في اليمن"، والذي "يكشف فظائع الحرب في اليمن ، بما في ذلك سرقة المساعدات الغذائية، وتجنيد الأطفال وتعذيب السجناء".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن الصحفيين الثلاثة، وثقوا بالكلمة والصورة والفيديو، وقوع ضحايا مدنيين في اليمن بسبب الطائرات الأمريكية بدون طيار، كما عقدوا مقابلات مع ناجين من التعذيب في السجون اليمنية.

وقالت ماجي ميشيل إنها وزملاءها، "كانوا سعداء للغاية بعد أن استطاعوا جذب الانتباه لهذه الأزمة" بهذا التحقيق.

وذكرت شبكة "الحرة" الأمريكية، أن ميشيل تعمل في "أسوشيتد برس" منذ ما يزيد على 15 عاما، في تغطية الحروب، حيث تركزت تغطياتها خلال الفترة الماضية على الحرب في اليمن.



