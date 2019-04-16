عبدالعال: لسنا دولة علمانية ولا عسكرية

16 أبريل 2019 - 06:29 م

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مدنية الدولة تعني أننا لسنا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دينية، فالدولة تقوم على المواطنة واحترام الدستور والقانون.

وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، والمخصصة للتصويت على التعديلات الدستورية، مطمئنًا نواب حزب النور بالبرلمان، "أطلب من الأعضاء التصويت على أن كلمة مدنية تعني أن الدولة تقوم على فكرة المواطنة وسيادة القانون واحترام الدستور".

وتنص المادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة): "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

كما تنص المادة على أن "الدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أول من أمس، على المادة 200 الفقرة الأولى، التى تتضمن النص على حماية القوات المسلحة لمدنية الدولة المصرية، إذ تم الإثبات في المضبطة أن كلمة مدنية لا تنصرف إلى العلمانية من قريب أو من بعيد، بعد طلب ممثل حزب النور، محمد صلاح خليفة، بذلك.