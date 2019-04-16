  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:42 م
بحث متقدم
مشعل السديري

كاتب سعودي: 10 مزايا لم يتحلَ بها الرسول

قيادات الإخوان

الإخوان و«السعادة التركى».. «العرق يمد لسابع جد»

صورة أرشيفية

الكنيسة تعاقب«قس» بسبب وقوع زوجته في الخطيئة

معلم

هذه أسباب استقالات المعلمين المصريين في الكويت

الدستور

البرلمان يوافق نهائيًا:«السيسي» رئيسًا حتى 2024

الملك سلمان

بعد لقاء وفد أمريكي رفيع.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة غدًا

الجيش

شاهد.. الجيش يوجه أقوى رسالة للأعداء

البرلمان

نواب يهاجمون «الحريري» لرفضه التعديلات الدستورية.. و«عبدالعال» يرد

معبر طابا

إسرائيل تطلق تحذيرًا خطيرًا من عملية إرهابية في سيناء

نجم الزمالك يخضع لجراحة عاجلة في تونس

الرياضة

مران الزمالك
مران الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي يخضع لجراحة في غضروف الركبة

#

معلومات مثيرة عن السيديتن اللتين تشاجرتا مع رئيس الزمالك

#

شاهد.. لحظة وصول السيسي للمشاركة بالقمة العربية

#

عملية جراحية عاجلة للاعب المقاولون العرب

المصريون

الزمالك

ساسي

يخضع فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، لعملية جراحية عاجلة غدًا الأربعاء في بلاده بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة فريقه أمام حسنية أغادير في إياب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن اللاعب تعرض للإصابة بشرخ في عظمة الشظية، ووافق الزمالك على سفر ساسي إلى تونس للعلاج ووصل اللاعب إلى بلده اليوم وخضع لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب وتم الاتفاق على خضوع اللاعب لعملية جراحية.

ومن المنتظر أن يغيب فرجاني ساسي عن المباريات لمدة شهرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. إيران تعتبر الجيش الأمريكى إرهابيًا
» نجم الزمالك يخضع لجراحة عاجلة في تونس
» تقرير: تصاعد التمييز ضد الأقليات في هولندا
» بالفيديو.. «كنداكة» الثورة السودانية تتزوج من ضابط
» إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير وإحالتها للتحقيق
» حزب أردوغان يطلب إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول
» أسطورة مانشستر يصدم جماهير ليفربول بشأن «صلاح»
» المجلس العسكري يقيل النائب العام السوداني
» «المسابقات» تقرر إيقاف نجم الزمالك وتغريم «عبد الحفيظ»
» تأجيل مباراة الهلال والنجم 24 ساعة ونقلها للسويس
» الجيش الجزائري: الوضع معقد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار