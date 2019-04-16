» نجم الزمالك يخضع لجراحة عاجلة في تونس

16 أبريل 2019 - 06:22 م

يخضع فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، لعملية جراحية عاجلة غدًا الأربعاء في بلاده بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة فريقه أمام حسنية أغادير في إياب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن اللاعب تعرض للإصابة بشرخ في عظمة الشظية، ووافق الزمالك على سفر ساسي إلى تونس للعلاج ووصل اللاعب إلى بلده اليوم وخضع لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب وتم الاتفاق على خضوع اللاعب لعملية جراحية.

ومن المنتظر أن يغيب فرجاني ساسي عن المباريات لمدة شهرين.