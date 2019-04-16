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تقرير: تصاعد التمييز ضد الأقليات في هولندا

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وكالات

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أكد تقرير هولندي حكومي، اليوم الثلاثاء، تصاعد حالات التمييز ضد الأقليات العرقية في البلاد بواقع  10 آلاف و900 حالة خلال 2018.

وجاء  التقرير بطلب من وزارة الداخلية الهولندية ومصلحة الشرطة أقر بأن التمييز ضد الأقليات ازداد بنسبة 2? في 2018 مقارنة بالعام الذي قبله.وسجلت 10 آلاف و900 حالة تمييز خلال 2018.

وبحسب التقرير أكد أن 5% من الحالات كانت تستهدف المعتقدات الدينية، بينما استهدفت 76% من الحالات المسلمين.وأوضح التقرير أن "حالات التمييز ضد المسلمين وقعت في الحياة المهنية واستهدفت النساء اللاتي ترتدين الحجاب".


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