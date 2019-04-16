» رسميا.. إيران تعتبر الجيش الأمريكى إرهابيًا

16 أبريل 2019 - 06:16 م

وافق البرلمان الإيراني، على مشروع قانون يعتبر كافة القوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، إرهابية، ردا على إعلان واشنطن "الحرس الثوري" منظمة إرهابية.

وصوت 204 نواب لصالح القرار، مقابل رفض اثنين، وامتناع واحد عن التصويت، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني، الثلاثاء.

وعقب جلسة التصويت، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني، إن البرلمان أظهر وحدته في مواجهة الولايات المتحدة والأعداء، عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، من خلال اعتماد مشروع القرار هذا، بأغلبية ساحقة.

بدوره قال وزير الدفاع أمير حاتمي، إن تبني القرار بأغلبية ساحقة، يظهر عدم جدوى سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة، حيال إيران.

ووفق القانون الذي تمت المصادقة عليه، فإنه جرى تصنيف كافة القوات ووحدات الاستخبارت الأمريكية الناشطة في الشرق الأوسط، "إرهابية" من قبل طهران.

كما يدرج القانون كافة المساعدات المالية والتقنية والتعليمية والخدمية والاسنادية لهذه القوات، علي لائحة الممارسات الارهابية.

ودخل حيز التنفيذ، الإثنين، قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية.

وفي 8 أبريل الجاري، أدرجت واشنطن الحرس الثوري، وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويعد القرار الأول من نوعه؛ كون الولايات المتحدة لم تصنف من قبل أي كيان أجنبي حكومي كـ"منظمة إرهابية".

في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في 8 مارس/آذار الماضي، إدراج القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في البلاد، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد، وله تأثير كبير في النظام السياسي.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، منذ إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، المبرم عام 2015.