إصابة شخصين في حادث تصادم بالدائري

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حادث تصادم

الدائري

بشتيل

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة، مساء اليوم، أعلى الطريق الدائري المتجه من محور 26 يوليو إلى الطريق الزراعي، وذلك بعد وقوع مصادمة بين سيارتين أعلى الطريق، بالقرب من منطقة بشتيل، وأصيب شخصان نتيجة الحادث، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى، كما انتقل رجال المرور لمكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المحور، والمتجه نحو الطريق الزراعي، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وانتشر رجال المرور لسحب الكثافات المرورية.


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