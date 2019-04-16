» بالفيديو.. «كنداكة» الثورة السودانية تتزوج من ضابط

16 أبريل 2019 - 06:08 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لزواج «أيقونة الثورة» السودانية آلاء صلاح، الملقبة بـ”كنداكة” من ضابط في الجيش السوداني بمقر القيادة العامة للجيش.

وأصبحت آلاء صلاح ذات الـ22 سنة رمزا لحقوق النساء في السودان بعدما اعتلت سطح إحدى السيارات وهتفت في الحشود “ثورة ثورة” ليكرر الهتاف بعدها آلاف السودانيين والسودانيات الذين خرجوا في احتجاجات انتهت بالإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وتصدرت صور الفتاة السودانية أغلفة مجلات عالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها أيقونة الثورة التي أشعلتها بهتافات حماسية، وملقين الضوء على دور المرأة في الثورة السودانية والمطالبة بحقوقها.



